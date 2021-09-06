Людям с какими болезнями опасно постоянно носить маски

Регулярное ношение медицинских масок противопоказано людям, страдающим хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом рассказал руководитель ЛОР-клиники, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Как уточняет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ХОБЛ — не отдельное заболевание, а собирательный термин. Он применяется для описания хронических болезней, при которых ограничивается воздушный поток в легкие. К ним относятся хронический бронхит, эмфизема и многие другие. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти в мире.

По словам Зайцева, люди с бронхоспазмом, люди с легкой степенью асфиксии — удушья и все те пациенты, которым сложно дышать в обычном состоянии, не обязаны носить маски кроме как в случаях крайней необходимости. Особую опасность для больных ХОБЛ из-за своей плотности представляют многоразовые маски. Дышать в таких средствах защиты им весьма затруднительно. Врач рекомендует таким пациентам соблюдать строгий режим самоизоляции, пишет ТАСС.

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