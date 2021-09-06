Людям с какими болезнями опасно постоянно носить маски
Врач перечислил заболевания, при которых нельзя прибегать к средствам защиты без крайней необходимости.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Giuseppe Graziano, Grzegorz Michałowski, George Washington University Hos, john rowley
Регулярное ношение медицинских масок противопоказано людям, страдающим хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом рассказал руководитель ЛОР-клиники, врач высшей категории Владимир Зайцев.
Как уточняет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ХОБЛ — не отдельное заболевание, а собирательный термин. Он применяется для описания хронических болезней, при которых ограничивается воздушный поток в легкие. К ним относятся хронический бронхит, эмфизема и многие другие. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти в мире.
По словам Зайцева, люди с бронхоспазмом, люди с легкой степенью асфиксии — удушья и все те пациенты, которым сложно дышать в обычном состоянии, не обязаны носить маски кроме как в случаях крайней необходимости. Особую опасность для больных ХОБЛ из-за своей плотности представляют многоразовые маски. Дышать в таких средствах защиты им весьма затруднительно. Врач рекомендует таким пациентам соблюдать строгий режим самоизоляции, пишет ТАСС.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что доктор Комаровский объяснил, как правильно лечить насморк у детей. По словам медика, главное — не допускать, чтобы сопли загустели.
- 6 сент
- Месси назвал провокацией выход полицейских на поле во время матча Бразилия — Аргентина
- 5 сент
- Израиль возобновил прием привитых от коронавируса туристов из России
- 5 сент
- Попова заявила о способности прививки защитить от разных штаммов COVID-19
- 5 сент
- Проценко рассказал о российской медицине и не только: «Везде один и тот же путь»
- 4 сент
- Как коронавирус влияет на беременность
- 3 сент
- Как правильно дезинфицировать гаджеты?
- 3 сент
- Россия отменила самоизоляцию для прибывающих из Великобритании
- 3 сент
- Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
- 3 сент
- Глава РФПИ оценил сроки взаимного признания российских и зарубежных вакцин от COVID
- 3 сент
- Могут ли комары переносить коронавирус?
Читайте также
67%
0.10 86.57
0.03
Нашли ошибку?