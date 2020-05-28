Холод или жара? Как погода влияет на распространение коронавируса— отвечает врач

Респираторные инфекции, включая COVID-19, обладают сезонностью. Об этом рассказала 5-tv.ru врач-оториноларинголог, фониатр, Анна Колесникова. Однако в отличие от известных ученым вирусов респираторной группы, таких как вирус гриппа или респираторно-синцитиальный вирус, коронавирус нового типа пока мало изучен.

Данные о поведении коронавируса в разных климатических условиях порой противоречивы. С одной стороны известно, что на этот вирус губительно влияет высушивание и температура выше 55 градусов, говорит врач. Ряд ученых высказывали гипотезы о связи этого вируса с ультрафиолетом. С другой стороны второе место в мире по показателям распространенности заболеваемости COVID-19 занимает Бразилия — государство, где тепла и ультрафиолета хватает с избытком.

Как отмечает Анна Колесникова, американские ученые из Йельского университета пришли к выводу, что сухой зимний воздух способствует распространению COVID-19, а с увеличением влажности этот показатель уменьшается. В то же время при сильной влажности вирус длительное время сохраняется на поверхностях в активном состоянии.

«Опыты на мышах показали, что при влажности 40-60% способность распространять вирус ниже, чем при влажности меньше 40% и больше 60%. А при влажности 50% организм мыши намного лучше справляется с коронавирусной инфекцией», — сообщила медик.

И все же, несмотря на сезонный характер, коронавирус распространяется в любое время года от человека к человеку как воздушно-капельным путем, так и при контакте с инфицированными поверхностями. Поэтому избегать инфицирования следует и зимой, и летом, заключила врач.

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