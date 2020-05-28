В Подмосковье начинают ослабление режима самоизоляции. Как рассказал в Instagram жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев, с 29 мая будут открыты парки, гражданам разрешат прогулки в любое время суток. При этом носить маски будет по-прежнему нужно.

«Ограничений по времени не будет, но оставляем за собой право следить за тем, чтобы все гуляли в масках. Можно кататься на велосипеде ездить — тоже, но детские, спортивные площадки — пока не откроем», — сообщил чиновник.

Кроме того, жителям Подмосковья уже разрешено заниматься спортом. Делать это предлагается на расстоянии пяти метров друг от друга, если занимающиеся не являются членами одной семьи или не проживают совместно. Такое замечание содержится в постановлении губернатора, размещенном на официальном сайте администрации региона.

Помимо этого, будет увеличено число дежурных групп в детских садах, которые пока работают в ограниченном режиме.

«Сейчас их где-то 1300 — будет 2500. Но, полностью открыть детские сады не можем. Опасно. Поэтому двигаемся поэтапно», — отметил губернатор.

Также с 29 мая в Московской области откроются многофункциональные центры (МФЦ) для физических лиц. Кроме того, дают старт работе непродовольственных магазинов площадью выше 400 квадратных метров. Строительные гипермаркеты смогут открыться, независимо от площади помещения.

«Теперь, что осталось. Пока не можем открыть торговые центры, рестораны и кафе. Салоны красоты и парикмахерские тоже пока не открываем. Кто-то сказал: „Красота требует жертв“. Нам они точно не нужны. Надеемся это сделать позже», — заключил Воробьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что откроется в регионах РФ после ослабления ограничительных мер. Например, с 1 июня в столице начинается второй этап смягчения ограничений. Москвичи смогут заниматься спортом на свежем воздухе ежедневно — но только до 9.00 утра. На обычные прогулки можно будет выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день. В Москве откроются парки и «зеленые зоны», а также станут доступны велопрокаты. Помимо этого, с понедельника откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров.

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