Школа Волочковой: ТОП-5 лучших шпагатов от российских звезд

Подтянутое тело и идеальная растяжка — то, о чем мечтают многие женщины. Однако, далеко не вся прекрасная половина человечества может похвастаться такими данными. 5-tv.ru составил список российских знаменитостей, которые без труда могут сесть на шпагат, порой, даже в весьма экстремальных условиях.

Анастасия Волочкова

Instagram @volochkova_art

«Королева и мать шпагатов». Балерина не устает демонстрировать легендарную растяжку в необычных локациях, используя оригинальные декорации и аксессуары. На этот раз в качестве вспомогательного элемента для выполнения трюка артистка выбрала сумочку с изображением Моны Лизы.

Ляйсан Утяшева

Instagram @liasanutiasheva

Двукратная чемпионка Европы и телеведущая продемонстрировала поклонникам шикарную растяжку, записав видео домашней тренировки. Звезда предстала перед зрителями в ярком костюме, облегающем ее стройное тело.

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты демонстрирует свою идеальную растяжку публике не в первый, и даже не в третий раз. Кажется, будто светская львица вслед за «приятельницей»-танцовщицей делает это постоянно. Ксения Собчак садилась на шпагат на яхте в Италии, во время съемок на федеральном канале… Она делала это даже в поддержку курса рубля!

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

Украинская певица сделала вертикальный шпагат, стоя при этом на высоких шпильках. Наряд для спортивных занятий был тоже неподходящий — звезда выполнила гимнастическое упражнение в сверкающем комбинезоне.

Алина Загитова

Instagram @azagitova

В конце 2019 году олимпийская чемпионка заявила, что приостанавливает карьеру. Однако уже в начале 2020 года фигуристка сообщила фанатам — тренировки идут полным ходом. В качестве доказательства хорошей формы спортсменка продемонстрировала безупречный шпагат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова посидела в фирменном шпагате на газоне возле особняка.