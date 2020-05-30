Путин поручил выработать позицию РФ в связи с открытием ряда стран для туризма
На заседании Совбеза обсуждалось также возвращение на родину застрявших за границей из-за коронавируса россиян.
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Фото, видео: Известия / Алексей Агарышев; 5-tv.ru
Владимир Путин на заседании Совбеза поручил ведомствам выработать позицию России в связи с тем, что многие страны, экономика которых зависит от туризма, начали снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.
Президент обратил внимание на то, что некоторые государства, отменившие ограничения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, вынуждены вновь усиливать меры по борьбе с распространением инфекции.
«Мы это тоже видим, это происходит как раз на наших глазах. Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — отметил Владимир Путин.
Глава государства также затронул вопрос о россиянах, которые хотели бы вернуться на родину из-за рубежа, и которых до сих пор не удалось вывезти из-за ограничительных мер. Глава МИД РФ Сергей Лавров доложил президенту, что в период с 18 марта по настоящее время из разных стран мира вывезено около 240 тысяч наших соотечественников, и еще около 25 тысяч ожидают возвращения на родину.
«Сейчас запланированы около десяти рейсов на ближайшие несколько дней», — сообщил Лавров.
Глава МИД уточнил, что соответствующие решения принимаются исходя из эпидемиологической обстановки на месте.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ростуризм, Роспотребнадзор и МИД РФ призвали россиян не торопиться планировать отдых за границей, поскольку, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, за первой волной пандемии может последовать вторая.
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