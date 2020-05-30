«Плывет все!» — Из-за ливней дачники в Подмосковье оказались заблокированы в домах
Накануне в регионе выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Мощные тропические ливни затопили дачные участки в Сергиевом Посаде в Московской области, где накануне выпала месячная норма осадков. Местные жители пишут в соцсетях, что не могут даже выйти из домов, не то что добраться до магазина, куда попасть можно теперь только вплавь. Судя по фотографиям, некоторые дома ушли под воду по самую крышу.
«Там вообще потоп через калитку. Плывет все. Перекресток — там море, и до самого магазина, не вижу, что там дальше. Уже, наверное, и выехать нельзя будет», — говорит женщина за кадром на видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru.
Ранее прокуратура Московской области сообщила, что ведет проверку сообщений граждан в интернете о затоплении нескольких населенных пунктов в Красногорском районе канализационными стоками. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина на своей странице в Instagram написала, что в зафиксировано 24 крупных очагов подтопления, в некоторых реках за сутки вода поднялась на 3-4 метра.
В свою очередь МЧС обнародовало данные, что на территории Московской области подтопленными оказались более 160 приусадебных участков. К ликвидации последствий стихии привлечены 142 человека и 43 единицы техники.
Как рассказывал накануне 5-tv.ru, мощные ливни, сопровождавшиеся порывами ветра до 20 метров в секунду, обрушились на Московский регион, а также на Курскую, Брянскую, Калужскую и Смоленскую области.
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