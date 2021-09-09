Вирусолог назвал более эффективное средство защиты от СОVID-19, чем маски

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Светлана Шевченко
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Специалист подчеркнул, что уберечь органы дыхания призвано барьерное средство, которое наиболее плотно прилегает к лицу.

Вирусолог назвал более эффективное средство защиты от СОVID-19, чем маски

Фото: www.globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал лучшее защитное средство для дыхательных путей в период пандемии коронавируса, чем маски.

«Нужно понять, как вообще вирус вылетает. Он вылетает в виде капель. В капле какое-то количество вируса, вот эти капли вылетают при чихании, при кашле, при разговоре», — заявил вирусолог в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ларичев подчеркнул, что лучше всего уберечь органы дыхания сможет барьерное средство, которое наиболее плотно прилегает к лицу. В данной ситуации таковым является респиратор.

«Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать», — пояснил специалист, добавив, что исключать при этом эффективность медицинских масок не стоит.

Вирусолог подчеркнул, что маска тоже задерживает микрокапли, которые вылетают у человека при дыхании. Однако респиратор делает это эффективнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему маски не нужны на пляже.

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