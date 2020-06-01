Заминированный автомобиль взорвался в пригороде Алеппо. Есть жертвы
Мощный взрыв прогремел в зоне безопасности, которая находится под контролем турецких войск.
Фото: www.globallookpress.com /Qin Haishi
Заминированный автомобиль взорвался в сирийском городе Джиндерес в областном центре Африн, что в 65 километрах к западу от Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что это зона безопасности, которая находится под контролем турецких войск. По предварительной информации, есть погибшие и раненные среди мирного населения.
По данным информагентства, в последние дни ситуация в Африен и его окрестностях сильно обострилась после начала столкновений между группировками сирийской вооруженной оппозиции, которые сопровождаются перестрелками и поджогами зданий, где располагаются штабы и казармы противника. Так, в ходе боев 29 мая погибли пять мирных жителей.
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