Заминированный автомобиль взорвался в пригороде Алеппо. Есть жертвы

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Светлана Шевченко
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Мощный взрыв прогремел в зоне безопасности, которая находится под контролем турецких войск.

Заминированный автомобиль взорвался в пригороде Алеппо. Есть жертвы

Фото: www.globallookpress.com /Qin Haishi

Тема:
Война в Сирии

Заминированный автомобиль взорвался в сирийском городе Джиндерес в областном центре Африн, что в 65 километрах к западу от Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что это зона безопасности, которая находится под контролем турецких войск. По предварительной информации, есть погибшие и раненные среди мирного населения.

По данным информагентства, в последние дни ситуация в Африен и его окрестностях сильно обострилась после начала столкновений между группировками сирийской вооруженной оппозиции, которые сопровождаются перестрелками и поджогами зданий, где располагаются штабы и казармы противника. Так, в ходе боев 29 мая погибли пять мирных жителей.

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