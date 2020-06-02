Дженнифер Энистон продаст архивное фото для помощи в борьбе с коронавирусом

Американская актриса Дженнифер Энистон решила продать свое откровенное фото для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом 51-летняя звезда сериала «Друзья» сообщила подписчикам на своей странице в Instagram.

«100% средств от продажи этого портрета будут направлены в организацию, которая осуществляет бесплатное тестирование на коронавирус и предоставляет уход тем, кто недостаточно обеспечен медицинской помощью», — написала Дженнифер Энистон.

Instagram @jenniferaniston

На черно-белом снимке 1995 года, сделанным фотографом Марком Селигером, знаменитость с модной укладкой позирует обнаженной. Актриса отметила, что в рамках благотворительного аукциона с молотка уйдут еще 24 работы автора.

Подписчики Дженнифер Энистон от увиденного пришли в неописуемый восторг. Большинство юзеров подметили, что образ актрисы на фото весьма сексуален.

«Я просто скажу это… Самая сексуальная фотография всех времен»

«Ты просто великолепна!»

«О, боже! Просто красавица!»

«Только ты можешь выглядеть обнаженной так классно. Отличный портрет»

«Как вино, лучше с возрастом», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Энистон простила отца за предательство.