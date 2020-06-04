Власти не будут штрафовать бизнес во время выхода из карантина
Как разъяснили в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова, разработанные санитарные нормы безопасности носят рекомендательный характер.
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Фото, видео: EPA / MARTIN DIVISEK
Власти не будут штрафовать бизнес при поэтапном выходе из карантина. Правила безопасности Роспотребнадзора носят рекомендательный характер. Это разъяснили в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова.
Как было сказано, соблюдение санитарных норм — прежде всего, в интересах самих рестораторов, руководителей салонов красоты и фитнес-центров. На них и лежит ответственность за нарушения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор обновил рекомендации для ресторанов и кафе в условиях выхода из пандемии.
Дистанцию между столиками предложено увеличить до полутора метров (было до метра). Требования к мерам дезинфекции тоже ужесточаются. Официантам перед сменой будут измерять температуру, каждые два-три часа они должны менять маски и пользоваться антисептиками.
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