Власти не будут штрафовать бизнес во время выхода из карантина

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Как разъяснили в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова, разработанные санитарные нормы безопасности носят рекомендательный характер.

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Фото, видео: EPA / MARTIN DIVISEK

Тема:
Эпидемия коронавируса

Власти не будут штрафовать бизнес при поэтапном выходе из карантина. Правила безопасности Роспотребнадзора носят рекомендательный характер. Это разъяснили в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова.

Как было сказано, соблюдение санитарных норм — прежде всего, в интересах самих рестораторов, руководителей салонов красоты и фитнес-центров. На них и лежит ответственность за нарушения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор обновил рекомендации для ресторанов и кафе в условиях выхода из пандемии.

Дистанцию между столиками предложено увеличить до полутора метров (было до метра). Требования к мерам дезинфекции тоже ужесточаются. Официантам перед сменой будут измерять температуру, каждые два-три часа они должны менять маски и пользоваться антисептиками.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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