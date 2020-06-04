Инфекционист перечислил факторы наступления второй волны коронавируса

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Ниса Мурзанаева
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По мнению врача, следующий всплеск заражений будет слабее, чем первый.

Инфекционист перечислил факторы наступления второй волны коронавируса

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Тема:
Эпидемия коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента РФ Екатерина Трифонова считает, что второй волны распространения коронавируса избежать практически невозможно. Однако, по мнению врача, всплеск заражений будет слабее, чем в первый раз.

По словам Екатерины Трифоновой, сроки наступления второй волны COVID-19 во многом зависят от того, каким будет предстоящее лето.

«Будет ли вспышка осенью, либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое. И от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям», — цитирует эксперта РИА Новости.

Врач объяснила, что вторая волна коронавируса неизбежна потому, что вирус новый, а иммунитет к нему имеет лишь небольшая часть жителей РФ. При этом, по ее мнению, интенсивность второй волны будет меньше, так как некоторые все же выработали антитела к COVID-19.

3 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что вторая волна коронавирусной инфекции может стать «разрушительной», если не принять превентивные меры. По мнению специалистов, из-за того, что все большее число стран начинает снимать ограничения, существует реальная угроза повторного всплеска инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал, когда ждать вторую волну коронавируса.

Тема:
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