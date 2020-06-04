Инфекционист перечислил факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента РФ Екатерина Трифонова считает, что второй волны распространения коронавируса избежать практически невозможно. Однако, по мнению врача, всплеск заражений будет слабее, чем в первый раз.

По словам Екатерины Трифоновой, сроки наступления второй волны COVID-19 во многом зависят от того, каким будет предстоящее лето.

«Будет ли вспышка осенью, либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое. И от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям», — цитирует эксперта РИА Новости.

Врач объяснила, что вторая волна коронавируса неизбежна потому, что вирус новый, а иммунитет к нему имеет лишь небольшая часть жителей РФ. При этом, по ее мнению, интенсивность второй волны будет меньше, так как некоторые все же выработали антитела к COVID-19.

3 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что вторая волна коронавирусной инфекции может стать «разрушительной», если не принять превентивные меры. По мнению специалистов, из-за того, что все большее число стран начинает снимать ограничения, существует реальная угроза повторного всплеска инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал, когда ждать вторую волну коронавируса.