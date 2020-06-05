Власти Токио заявили о возможном проведении Олимпиады в 2020 году

Мир постепенно возвращается к нормальной жизни. Хотя и приходится соблюдать, разного рода, ограничения.

Власти Токио сегодня обнадежили - Олимпиада все-таки может состояться, но в упрощенном формате. Сократится число участников церемоний Открытия и Закрытия Игр.

Зрителей на стадионах станет меньше. При этом и спортсменов, и болельщиков обязательно протестируют на COVID-19. Атлетам запретят передвигаться за пределами Олимпийской деревни.

Вместе с тем японский премьер Абэ намерен принять Олимпийские игры в следующем году в полном объеме, чтобы продемонстрировать, как он сказал, победу над пандемией.