Власти Токио заявили о возможном проведении Олимпиады в 2020 году
Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут в упрощенном формате.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Мир постепенно возвращается к нормальной жизни. Хотя и приходится соблюдать, разного рода, ограничения.
Власти Токио сегодня обнадежили - Олимпиада все-таки может состояться, но в упрощенном формате. Сократится число участников церемоний Открытия и Закрытия Игр.
Зрителей на стадионах станет меньше. При этом и спортсменов, и болельщиков обязательно протестируют на COVID-19. Атлетам запретят передвигаться за пределами Олимпийской деревни.
Вместе с тем японский премьер Абэ намерен принять Олимпийские игры в следующем году в полном объеме, чтобы продемонстрировать, как он сказал, победу над пандемией.
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