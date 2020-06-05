«Это здорово»: ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
В международной организации высказались о проведении Парада Победы 24 июня в российских городах.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Reuters
Россия вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.
«Россия демонстрирует плато», — сказала она, подчеркнув, что страна «делает много тестов, и это здорово».
Международная чиновница также ответила на вопрос журналистов, что думают в ВОЗ по поводу проведения в Москве и других российских городах 24 июня Парада Победы.
«Когда планируются массовые мероприятия, мы не говорим, что вы не можете проводить массовые мероприятия. Мы говорим: «Проведите оценку риска и разработайте меры безопасности для предотвращения передачи (COVID-19 — прим.ред.)», — отметила она.
Термин «плато» (француз. plateau — «плоскогорье») во время эпидемии или пандемии в медицине означает статистику ежедневного числа заболевших: если оно день ото дня остается примерно на одном уровне, то считается, что достигнуто плато.
Как передавал 5-tv.ru, 4 июня власти Петербурга заявили, что город вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 5 июня, коронавирус в РФ полностью победили 8 057 пациентов, а всего с начала пандемии — 212 680
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