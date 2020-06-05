Представители бизнеса Германии возмущены намерением США ввести новый пакет санкций против тех компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2».

«Восточный комитет германской экономики» (ВКГЭ), который объединяет предпринимателей, работающих с Россией, считает, что «планы сенаторов несут прямую угрозу правовой безопасности Евросоюза и приведут к тому, что санкции Вашингтона затронут дюжину немецких и европейских компаний».

«Предложенный законопроект станет причиной того, что на месте трансатлантических отношений окажется груда осколков», — заявил председатель ВКГЭ Оливер Хермес.

По его мнению, вопросы европейской энергетики должны решать в Брюсселе, а не в Вашингтоне, а Еврокомиссия и германское правительство просто обязаны защищать свои бизнес-интересы и суверенитет от влияния извне.

Также Хермес подчеркнул, что политические «аргументы» США против «Северного потока — 2» имеют очень много общего с фейковыми новостями и мало общего с реальностью.

«Даже если США введут новые санкции, ВКГЭ исходит из того, что проект, на финансирование которого западноевропейские компании потратили более пяти миллиардов евро, необходимо завершить», — подчеркнул Хермес.

Прокомментировали новости из-за океана и в Министерстве экономики ФРГ.

«Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций ясна. Мы отвергаем их», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

4 июня стало известно, группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода «Северный поток — 2». Как передавал 5-tv.ru, ограничения коснутся компаний, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги. Это относится, в том числе к трубоукладчикам «Академик Черский» и «Фортуна». Более того, в случае принятия документ может быть включен в Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) в 2021 году.