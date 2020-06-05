«Груда осколков»: ФРГ о связях с США после санкций против «Северного потока — 2»
Западноевропейские компании уже вложили в строительство газопровода более пяти миллиардов рублей, но Вашингтон намерен заставить их отказаться от проекта.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, Reuters
Представители бизнеса Германии возмущены намерением США ввести новый пакет санкций против тех компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2».
«Восточный комитет германской экономики» (ВКГЭ), который объединяет предпринимателей, работающих с Россией, считает, что «планы сенаторов несут прямую угрозу правовой безопасности Евросоюза и приведут к тому, что санкции Вашингтона затронут дюжину немецких и европейских компаний».
«Предложенный законопроект станет причиной того, что на месте трансатлантических отношений окажется груда осколков», — заявил председатель ВКГЭ Оливер Хермес.
По его мнению, вопросы европейской энергетики должны решать в Брюсселе, а не в Вашингтоне, а Еврокомиссия и германское правительство просто обязаны защищать свои бизнес-интересы и суверенитет от влияния извне.
Также Хермес подчеркнул, что политические «аргументы» США против «Северного потока — 2» имеют очень много общего с фейковыми новостями и мало общего с реальностью.
«Даже если США введут новые санкции, ВКГЭ исходит из того, что проект, на финансирование которого западноевропейские компании потратили более пяти миллиардов евро, необходимо завершить», — подчеркнул Хермес.
Прокомментировали новости из-за океана и в Министерстве экономики ФРГ.
«Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций ясна. Мы отвергаем их», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
4 июня стало известно, группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода «Северный поток — 2». Как передавал 5-tv.ru, ограничения коснутся компаний, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги. Это относится, в том числе к трубоукладчикам «Академик Черский» и «Фортуна». Более того, в случае принятия документ может быть включен в Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) в 2021 году.
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