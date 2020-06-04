Многотысячные протесты с погромами и мародерством в США не могут затмить в глазах американского политического истеблишмента образа далекой, но «угрожающей» России, а именно — проекта «Северный поток — 2», который лишает возможности подсадить Европу на иглу сжиженного газа.

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода, пишет URA.RU. Ограничения коснутся компаний, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги. Это относится к трубоукладчикам «Академик Черский» и «Фортуна».

Более того, статус этого законопроекта зашкаливает — в случае принятия документ может быть включен в Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) в 2021 году.

Один из его инициаторов — сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) — назвал газопровод «критической угрозой национальной безопасности США» и отметил, что его строительство не должно быть завершено.

Сенатор Джинн Шейхин, в свою очередь, утверждает, что «Северный поток — 2» якобы «угрожает энергетической независимости Украины и Европы и дает России возможность использовать в своих интересах союзников США».

«Конгресс США должен снова принять решительные действия и встать на пути газопровода», — приводит ее слова агентство.

26 мая посол США в Германии Ричард Гренелл, который, впрочем, уже покинул свой пост, подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2».

Вместо того, чтобы заниматься своими внутренними делами, а именно, массовыми волнениями и погромами после публичного убийства афроамериканца полицейским, Вашингтон считает нормальным указывать другим странам, как нужно жить. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ни комендантский час, ни военная техника не помогают справиться с протестами в США.