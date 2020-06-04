Полыхающие от протестов США грозят санкциями против «Северного потока — 2»
Американские политики именно газопровод по дну Балтийского моря называют критической угрозой национальной безопасности страны.
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Фото, видео: ТАСС / Stefan Sauer, 5-tv.ru
Многотысячные протесты с погромами и мародерством в США не могут затмить в глазах американского политического истеблишмента образа далекой, но «угрожающей» России, а именно — проекта «Северный поток — 2», который лишает возможности подсадить Европу на иглу сжиженного газа.
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода, пишет URA.RU. Ограничения коснутся компаний, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги. Это относится к трубоукладчикам «Академик Черский» и «Фортуна».
Более того, статус этого законопроекта зашкаливает — в случае принятия документ может быть включен в Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) в 2021 году.
Один из его инициаторов — сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) — назвал газопровод «критической угрозой национальной безопасности США» и отметил, что его строительство не должно быть завершено.
Сенатор Джинн Шейхин, в свою очередь, утверждает, что «Северный поток — 2» якобы «угрожает энергетической независимости Украины и Европы и дает России возможность использовать в своих интересах союзников США».
«Конгресс США должен снова принять решительные действия и встать на пути газопровода», — приводит ее слова агентство.
26 мая посол США в Германии Ричард Гренелл, который, впрочем, уже покинул свой пост, подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2».
Вместо того, чтобы заниматься своими внутренними делами, а именно, массовыми волнениями и погромами после публичного убийства афроамериканца полицейским, Вашингтон считает нормальным указывать другим странам, как нужно жить. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ни комендантский час, ни военная техника не помогают справиться с протестами в США.
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