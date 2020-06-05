Исаева рассказала о «запрещенном» фото с похорон Юлии Началовой

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Карина Бернтгольц
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Пиар-директор артистки накануне опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена с музыкантом Сергеем Крыловым. Некоторые СМИ назвали его запрещенным к публикации.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @isaeva.anya

Тема:
Юлия Началова

Пиар-директор скончавшейся певицы Юлии Началовой прокомментировала публикацию фотографии с кладбища на своей странице в Instagram. Накануне женщина опубликовала в соцсети совместный кадр с музыкантом Сергеем Крыловым. На снимке заметно, что глаза Исаевой переполнены горем из-за потери близкого человека. Кадр был сделан 21 марта 2019 года в день похорон звезды на Троекуровском кладбище в Москве.

 

Instagram @isaeva.anya, Артем Геодакян/ТАСС

Обнародование такой трогательной и в то же время личной фотографии вызвало бурные обсуждения общественности. Некоторые СМИ, в свою очередь, назвали изображение запрещенным к публикации. ФАН обратился к Исаевой за прояснением ситуации.

«Я этот кадр взяла из интернета, в моем в архиве его не было. Я увидела это фото с похорон в прошлом году. Естественно, во время похорон я ни о чем даже думать не могла, увидела своего друга и сказала ему какие-то важные слова, которые нам обоим тогда были нужны. Мы в тот момент даже не видели, что нас фотографируют. А потом я этот кадр увидела в СМИ, там были и другие фото, где я общаюсь с людьми, которые пришли проститься с Юлей. Что в этом может быть запрещенного?» - выразила свои мысли Анна.

Она также добавила, что соответствующим снимком хотела проиллюстрировать историю своего знакомства с Сергеем Крыловым, с которым ее объединила общая беда. Для них обоих гибель  —Юлии Началовой стала тяжелой утратой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пиар-менеджер артистки Анна Исаева рассказала, что бережет драгоценности, подаренные ей Началовой.

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