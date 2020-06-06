Носить всем! ВОЗ пересмотрела мнение об использовании масок

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Карина Бернтгольц
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Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила о необходимости использования средств индивидуальной защиты только для тех, кто инфицирован COVID-19.

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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок. Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в соответствии с новыми правилами средства индивидуальной защиты рекомендовано использовать в тех местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию, в том числе в магазинах и общественном транспорте.

«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование», — подчеркнул глава организации.

Отмечается, что рекомендация особенно касается людей старше 60 лет, а также всех медиков, независимо от того, работают ли они непосредственно с инфицированными COVID-19 пациентами или нет.

Ранее представители ВОЗ утверждали, что медицинские маски должны носить только те, у кого подтвержден коронавирус, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей. Сейчас в организации уточнили, что маска должна содержать как минимум три слоя ткани, чтобы защитить своего владельца от возможных инфекций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский препарат для лечения пациентов с коронавирусом «Авифавир» будет бесплатно предоставляться гражданам страны по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

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