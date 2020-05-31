Хранилище народной памяти: История Парада Победы длиною в 75 лет

Владимир Путин объявил дату Парада Победы. Он пройдет 24 июня. Торжественно и тепло, как и обещал президент еще 16 апреля, когда принимал решение о переносе парада. Тогда Владимир Путин сказал, что торжество состоится в тот момент, когда мы заставим отступить коронавирусную угрозу. Мы это сделали. А значит будет и «Бессмертный полк», но чуть позже. Ведь в нем, плечом к плечу, идут десятки миллионов россиян. И стране нужно еще немного времени, чтобы прогнать вирус подальше.

Пока ориентируемся на 26июля. Разумеется, если ситуация, не дай бог, изменится в худшую сторону, шествие пройдет позже. Но тоже обязательно пройдет, как и заверил глава государства. А пока готовимся к параду. Главное действие, конечно, состоится в столице, на Красной площади. Ну и, естественно, 24 июня выбрано не случайно.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в столице России, Москве, и других городах. Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Приказываю Вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — ранее поручил Владимир Путин

Парад на Красной площади — один из главных символов Победы. Это был триумф советского народа, военного искусства наших легендарных полководцев, апофеоз русского солдата, который только что завершил самую кровопролитную войну за всю историю человечества. В тот день весь мир окончательно осознал мощь и силу русского оружия, Красной армии и Советского Союза — страны, которая сломала хребет гитлеровскому нацизму, освободила всю Европу и заплатила за эту победу самую большую цену — десятки миллионов жизней.

Парад 1945 года длился два часа и две минуты. Им командовал маршал страны, дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский. Под проливным дождем, который никто из участников не замечал, почти сорок тысяч советских воинов — от солдата до маршала — в едином строю чеканили шаг по брусчатке. И, конечно же, никто не забудет сотни поверженных фашистских знамен, брошенных к подножию Мавзолея. Корреспондент Семен Еремин погрузился в незабываемую атмосферу. Чтобы вместе с ним вспомнить этот знаменательный момент нашей истории, смотрите репортаж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что день проведения Парада Победы в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня объявлен выходным.