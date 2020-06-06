Названы самые востребованные алкогольные напитки россиян во время пандемии

Специалисты компании «Такском» назвали самые востребованные алкогольные напитки россиян во время режима санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса. Как сообщает RT, в ходе исследования были проанализированы данные 18 миллиардов кассовых чеков в период с марта по май.

Первую строчку среди самых продаваемых алкогольных напитков во время всероссийского режима самосохранения занимает пиво. На второй позиции расположилось вино. Третье, четвертое и пятое места сохранили за собой водка, сидр и коньяк, соответственно.

В общем и целом продажи алкогольной продукции в России с марта по май снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Падение уровня потребления горячительных напитков отмечено практически по всем категориям. Согласно исследованию, продажи шампанского сократились на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роскачестве признали водку самым безопасным продуктом.