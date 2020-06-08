«Американцы не дураки»: как в России отреагировали на идею Украины бомбить Сибирь и Арктику
По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, подобные заявления сложно воспринимать серьезно.
Фото: www.globallookpress.com / Lubos Pavlicek
Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов в беседе с URA.RU отреагировал на идею Украины бомбить Сибирь и Арктику. По словам специалиста, подобные заявления о возможной атаке ВВС США сложно воспринимать серьезно.
Алексей Хлопотов считает, что Соединенные Штаты не заинтересованы в военном конфликте.
«Вообще это какой-то бред. К этим заявлениям сложно относиться серьезно. Украина может говорить что угодно и как угодно, но американцы не дураки. Они могут использовать воздушное пространство Украины для патрулирования своими бомбардировщиками, но это не более чем фактор давления. Воевать никто не собирается», — сказал Алексей Хлопотов.
Военный эксперт добавил, что американские бомбардировщики могут быть оснащены крылатыми ракетами большой дальности и ядерными боеголовками, которые могут достичь Урала и Сибири. Руководствуясь военной доктриной, Россия будет вправе нанести ответный удар.
«Ракетных комплексов достаточно, чтобы отреагировать мгновенно. Противостоять этому даже США не могут», — сказал эксперт.
Алексей Хлопотов обратил внимание, что Украина не имеет собственных ракет, способных долететь до Сибири. Все заявления экспертов из Незалежной, по его мнению, не более чем политическая игра.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВВС США могут ударить по Сибири и Арктике.
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