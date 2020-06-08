Украинские эксперты рассказали, как ВВС США могут ударить по Сибири и Арктике

|
Валентин Черников
21

По словам журналистов, под возможным ударом находится весь Северный морской путь России.

Украинские эксперты рассказали, как ВВС США могут ударить по Сибири и Арктике

Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger

Тема:
Украинский кризис

Бомбардировщики США B-52 отработали ракетный удар по стратегическим объектам России в Сибири и Арктике. Об этом пишет украинское консалтинговое агентство Defense Express. Полет прошел 3 июня над Северным Ледовитым океаном и Морем Лаптевых. Самолеты вылетели с американской авиабазы Майнот. После известия о прошедшей операции автор статьи оценил шансы на реальную атаку ВВС США.

«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86 ALCM — более чем 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — сообщает автор статьи.

По словам эксперта, эти ракеты можно пускать даже без входа в зону действия новейшего российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

В первую очередь речь идет об арктических базах России, уточняет агентство. Кроме того, под возможным ударом находится весь Северный морской путь — это стратегическая артерия РФ, которая обеспечивает жизнеспособность целых регионов страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолеты-шпионы США замечены возле Крыма и у российских баз в Сирии.

Тема:
Украинский кризис
7 июн
Бывший министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
7 июн
Видео: Зеленского «застукали» в мясном отделе после прогулки на велосипеде
3 июн
«Спаситель» Украины Михаил Саакашвили послал народ «к чертовой матери» — видео
3 июн
Нацбанк Украины ввел в оборот монету с изображением неизвестного человека
2 июн
Экс-глава МИД Украины предрек Третью мировую войну в 2021 году
2 июн
Стало известно о тайном плане Украины по возвращению Крыма
2 июн
Украина предложила формат консультаций по Донбассу без России
1 июн
Водители спроворцировали массовую акцию протеста на Украине
31 мая
«Пусть сдохнут»: львовский телеведущий высказался за «глухую» блокаду Крыма
31 мая
Украине напомнили об ее исконных территориях

Читайте также

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
7:47
Понедельник, 8 июня: почему в Духов день успешно завершится романтический ужин?
7:45
В МЧС предупредили петербуржцев о ветре и грозах в понедельник
7:37
Украинские эксперты рассказали, как ВВС США могут ударить по Сибири и Арктике
7:30
«Девчонка-зажигалочка!» — укутанная в полотенце Королева открыла банный сезон
7:19
В Сирии поймали завербованного двумя разведками шпиона

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок