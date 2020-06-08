Украинские эксперты рассказали, как ВВС США могут ударить по Сибири и Арктике
По словам журналистов, под возможным ударом находится весь Северный морской путь России.
Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger
Бомбардировщики США B-52 отработали ракетный удар по стратегическим объектам России в Сибири и Арктике. Об этом пишет украинское консалтинговое агентство Defense Express. Полет прошел 3 июня над Северным Ледовитым океаном и Морем Лаптевых. Самолеты вылетели с американской авиабазы Майнот. После известия о прошедшей операции автор статьи оценил шансы на реальную атаку ВВС США.
«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86 ALCM — более чем 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — сообщает автор статьи.
По словам эксперта, эти ракеты можно пускать даже без входа в зону действия новейшего российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».
В первую очередь речь идет об арктических базах России, уточняет агентство. Кроме того, под возможным ударом находится весь Северный морской путь — это стратегическая артерия РФ, которая обеспечивает жизнеспособность целых регионов страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что самолеты-шпионы США замечены возле Крыма и у российских баз в Сирии.
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