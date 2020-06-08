Актер Михаил Ефремов, попавший в серьезное ДТП на Смоленской площади в Москве задержан. Как сообщил 5-tv.ru официальный представитель ГУВД Москвы полковник внутренней службы Владимир Васенин, в настоящее время проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.

«Сегодня в 21.44 у дома 3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Лада“. По предварительным данным в результате ДТП пострадал водитель „Лады“. На месте работают экстренные службы. Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение», — рассказал Васенин.

Михаил Ефремов довольно часто нарушает правила дорожного движения, как сообщает РЕН ТВ, в настоящее время у него имеется четыре неоплаченных штрафов за превышение скорости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы.