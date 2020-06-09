Стало известно состояние одного из пострадавших в ДТП с Ефремовым
Мужчине проводят операцию, после чего срочно отправят в реанимацию.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Стали известны подробности состояния одного из двух пострадавших в аварии с участием актера Михаила Ефремова. По данным 5-tv.ru, Сергей З. был экстренно госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.
Мужчина 58 лет получил множественные травмы, в том числе внутреннее кровоизлияние. В настоящий момент его оперируют. После завершения операции его отправят в реанимацию, пока пострадавший подключен к аппаратам.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что установлены личности двух пострадавших в аварии на Смоленской площади. О Сергее З. известно, что он работает водителем-курьером. Сразу после ДТП он был доставлен в больницу на реанимобиле, где у него диагностировали перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму. В результате аварии он оказался зажат в поврежденном автомобиле.
ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о первых словах Михаила Ефремова после ДТП.
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