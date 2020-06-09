Гармаш и Стебунов, замеченные на месте ДТП с Ефремовым, отказались от комментариев
Знаменитый российский актер в состоянии алкогольного опьянения вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Российские актеры Сергей Гармаш, Иван Стебунов и его жена Елена Власова, замеченные на месте ДТП на Смоленской площади в Москве, отказались от комментариев. Предположительно, супружеская пара находилась в автомобиле вместе с Михаилом Ефремовым, который спровоцировал аварию. Гармаш появился на месте происшествия уже позже.
Как стало известно 5-tv.ru, Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем. В результате пострадали два человека. Артиста задержали сотрудники правоохранительных органов. Экспертиза показала, что звезда был нетрезв.
В отношении артиста возбудили уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов довольно часто нарушает правила дорожного движения. В настоящее время у него имеется четыре неоплаченных штрафов за превышение скорости.
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