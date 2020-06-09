Три христианские церкви вновь заработали в сирийском поселке Хараба

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Храмы открылись впервые с начала войны.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Сирии священникам вручили ключи от храмов. Сразу три святыни в деревне Хараба — православная, католическая и протестантская откроют свои двери для прихожан.

Террористы едва не разрушили древние церкви — жгли в них костры, грабили утварь, сами здания не раз обстреливали. Но храмы выстояли и в этой войне.

Для местных жителей открытие храмов стало символом возвращения мира. Подробности в видеосюжете Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сирии возобновляется железнодорожное сообщение.

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