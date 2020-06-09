Он был настоящий: вдова о супруге, погибшем в страшном ДТП с Ефремовым

Вдова погибшего после «пьяного» ДТП с участием Михаила Ефремова водителя рассказала о своем супруге. По словам женщины, 57-летний Сергей З., был для нее самым лучшим и настоящим человеком.

«Лучше всех был!.. Настоящий…», — сказала вдова.

Женщина отметила, что в обязательном порядке будет требовать для Михаила Ефремова наказания.

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

Ранее 5-tv.ru опубликовал подробности смерти пострадавшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя.