Он был настоящий: вдова о супруге, погибшем в страшном ДТП с Ефремовым

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Василий Заика
Эксклюзив 320

Пьяный актер вечером 8 июня в центре Москвы выехал на встречку и протаранил фургон. Пострадавший водитель от полученных травм скончался в больнице.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Вдова погибшего после «пьяного» ДТП с участием Михаила Ефремова водителя рассказала о своем супруге. По словам женщины, 57-летний Сергей З., был для нее самым лучшим и настоящим человеком.

«Лучше всех был!.. Настоящий…», — сказала вдова.

Женщина отметила, что в обязательном порядке будет требовать для Михаила Ефремова наказания.

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

Ранее 5-tv.ru опубликовал подробности смерти пострадавшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя.

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