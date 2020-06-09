«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП

5-tv.ru стали известны подробности первого допроса Михаила Ефремова, который в нетрезвом состоянии вечером 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и протаранил фургон.

После задержания и медицинского освидетельствования актер был доставлен в полицию. На протяжении ночи следователь пытался взять показания у знаменитости, но безуспешно.

Михаил Ефремов с трудом выражал свои мысли и скорее мычал, чем говорил. Предполагаемый виновник ДТП даже не мог толком вспомнить произошедшее. Актер не смог пояснить, откуда ехал на автомобиле и кто еще находился с ним в салоне.

Следователем было принято решение отпустить Михаила Ефремова под подписку о невыезде, чтобы дать прийти в себя и проспаться. По некоторым данным, актер сегодня должен вернуться в правоохранительные органы для повторного допроса.

Сразу после аварии у Михаила Ефремова отмечалась замедленная реакция на происходящее, его речь была расплывчатой и невнятной с множеством нецензурных выражений.

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности смерти пострадавшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя.