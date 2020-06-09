Следователь назначил обыск в квартире Ефремова, устроившего смертельное ДТП
Сейчас у дома актера дежурят полицейские и врачи.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Как стало известно 5-tv.ru, к квартире, где находится актер Михаил Ефремов, ставший накануне виновником смертельного ДТП в центре Москвы, назначен обыск.
В настоящее время у дома, где находится артист, дежурят правоохранители и кареты скорой помощи.
Накануне, 8 июня, артист стал виновником смертельной аварии, в которой погиб один человек, еще один пострадал. Ефремов выехал на встречную полосу и въехал в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины был экстренно госпитализирован, но к утру скончался. Позже полиция установила, что актер был в нетрезвом состоянии.
Артист уже признал свою вину, после к нему домой приехала психиатрическая бригада врачей из частной клиники. На их визите настояла супруга артиста.
Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировала на трагическую аварию дочь Ефремова.
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