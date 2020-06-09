«Покрывать глупо»: Дочь устроившего ДТП Ефремова «разочаровалась» в отце

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Валентин Черников
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Анна-Мария Ефремова признала вину родителя в аварии со смертельным исходом.

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Фото, видео: Instagram @amefremova; 5-tv.ru

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

«Пьяное» ДТП со смертельным исходом, который устроил Михаил Ефремов, заставило его дочь разочароваться в нем. Об этом 19-летняя наследница актера Анна-Мария Ефремова написала в сторис своего Instagram-аккаунта.

Об аварии девушка узнала вечером. На тот момент пострадавший по вине актера водитель был в реанимации. Врачи боролись за его жизнь. Девушка собралась помочь материально, и уже узнала его контакты.

«Я не одобряю поступок отца. Отвечать за это стоит, как скажет закон. Хотя, не хотелось бы, чтобы отца посадили», — написала Ефремова в тот момент.

Instagram @amefremova

Утром стало известно, что участник аварии скончался от травм. Тогда Анна-Мария выразила более категоричное мнение о родителе. Известно, что девушка, по ее же признанию, — гендерфлюид, то есть не идентифицирует себя с женским или мужским полом. Она не определилась, к какому полу себя отнести, и потому часто говорит и пишет то от женского, то от мужского лица.

«Я искренне надеялся, что Сергей выживет, и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарован. Покрывать и говорить, что он невиноват, глупо и безответственно. Не садитесь пьяными за руль», — написала Ефремова.

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади.

Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказали о Ефремове сын и племянник погибшего в ДТП. Родственники выразили надежду, что актера, допустившего смертельную аварию, осудят по всей строгости.

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