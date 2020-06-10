«Дело в лицемерном обществе»: Собчак заступилась за Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП
Ведущая провела параллель с тем, как люди скорбели из-за убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @xenia_sobchak
После резонансного смертельного ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, знаменитости разделились на два лагеря. Одни клеймят артиста за вождение в нетрезвом виде и требуют строгого наказания, другие — сочувствуют ему и надеются, что он сможет избежать тюрьмы.
Ксения Собчак решила не присоединяться ни к одной из сторон и нашла третий путь, пишут «Дни.ру». Ведущая опубликовала в Instagram длинный пост, в котором поддержала Ефремова, но обвинила общество в лицемерии и жажде раздора.
«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову. Я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в #ГражданиниПоэт и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь», — написала Собчак.
Также она добавила, что алкоголизм — это зло, которое порушило немало судеб, в том числе, и в ее окружении. Однако в ситуации с Ефремовым она углядела вину общества, которое не способно давать взвешенных оценок, а лишь расклеивает ярлыки по принципу «свой-чужой». Ведущая провела параллель с тем, как недавно люди поддерживали убитого полицейскими в США афроамериканца.
«Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе. <…> Неделю назад все эти люди с „прекрасными лицами“ дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя (листайте карусель), а сегодня эти же люди „страшно осуждают-с“ Ефремова. Это значит, что базовая потребность этих людей — осуждать. И еще „защищать“ или „нападать“ в зависимости от взглядов», — заключила Собчак.
В завершение она еще раз подчеркнула, что все это не отменяет вины артиста в гибели человека.
Накануне, 8 июня, Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии. Ефремов вылетел на встречную полосу и въехал в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины был экстренно госпитализирован, но к утру скончался. Позже полиция установила, что актер был нетрезв. В настоящее время артист заключен под домашний арест сроком на два месяца.
Среди артистов, вставших на защиту Ефремова оказалась Любовь Успенская. Как писал ранее 5-tv.ru, певица заявила, что могла ему помочь предотвратить трагедию.
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