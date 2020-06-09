«Я могла бы ему помочь»: Успенская винит себя в смертельном ДТП с Ефремовым

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Алиса Старжевская
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Певица тяжело переживает трагедию, виновником которой стал знаменитый актер.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @uspenskayalubov_official

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Новость о том, что Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, шокировала всю страну, не обойдя и отечественных звезд. Коллеги и друзья актера комментируют случившееся, в том числе в социальных сетях. Певица Любовь Успенская тоже не осталась в стороне от трагедии и рассказала своим подписчикам в Instagram, насколько тяжело было знаменитому актеру перед ужасной аварией.

В частности, Успенская выразила сожаление, что она, как друг актера, не пришла на помощь Ефремову в нужную минуту.

«Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться „без дела“. В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни, и поддались своим слабостям», — посетовала артистка.

Instagram @uspenskayalubov_official

Успенская рассказала, что совсем недавно общалась с актером по телефону и пожалела, что не обратила внимание на то, в каком состоянии депрессии находился актер.

«Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы… Мне кажется я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило», — написала Успенская, добавив, что ей «больно и обидно», что она ничего не смогла тогда сделать.

Как сообщает «Экспресс газета», Любовь Успенская — одна из немногих, кто публично поддержал артиста.

«Пьяное» ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Иномарка актера вылетела на встречную полосу и врезалась в отечественную машину «Ладу». Сам артист в аварии не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова.

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