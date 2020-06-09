Следователи не могут провести допрос Ефремова: актер жалуется на плохое самочувствие

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Светлана Александрова
Эксклюзив 76

Как стало известно 5-tv.ru, артист утверждает, что ему тяжело дышать.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Следователи не могут провести допрос Михаила Ефремова, устроившего накануне смертельное ДТП в центре Москвы. Артист все время жалуется на плохое самочувствие, говорит, что ему тяжело дышать.

В УВД на всякий случай дежурит скорая помощь. Сообщается, что от него исходит сильный запах корвалола.

Как стало известно 5-tv.ru, врачи, приезжавшие сегодня на вызов к Михаилу Ефремову, поставили актеру диагноз хроническая обструктивная болезнь легких. Это заболевание характеризуется затруднением прохождения воздуха через дыхательные пути.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, устроивший накануне вечером «пьяное» ДТП с летальным исходом в центре Москвы, утром не явился на допрос. Ему несколько раз вызывали неотложку в связи с жалобами на боли в сердце и общее недомогание. Кроме того, к нему приезжала психиатрическая бригада из частной клиники со смирительной рубашкой.

Все это время у дома артиста дежурили сотрудники полиции, которые в конце концов посадили его в машину и увезли — по всей вероятности на допрос. 5-tv.ru публиковал видео этого момента.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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