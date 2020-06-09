«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Коллега Михаила Ефремова назвал случившееся большой трагедией.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; 5-tv.ru
В новость о том, что актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, до сих пор не могут поверить многие. Коллега артиста, актер Александр Панкратов-Черный, так же как и другие знаменитости, когда-либо работавшие с Ефремовым, находится в глубоком шоке.
В беседе с 5-tv.ru расстроенный актер рассказал, что Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии он «не мог напиться один и сесть за руль». Поэтому Панкратов-Черный возложил вину за случившееся на друзей Ефремова, с которыми он выпивал перед тем, как сесть за руль. По его мнению, они должны были остановить Ефремова и подвезти его. Тогда трагедии можно было бы избежать.
«Он же не в одиночку пил. Значит кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется», — посетовал актер.
Панкратов-Черный заявил, что он относится к Ефремову «с глубочайшим уважением», и то, что с ним произошло — это большая трагедия.
«Это трагедия для всей его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки», — заявил актер, отметив, что 12 лет тюрьмы, которые могут грозить артисту, — это конец его творческого пути.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что полицейские вывели Михаила Ефремова из дома и увезли, скорее всего, на допрос. До этого актеру четыре раза вызывали скорую, так как он жаловался на боли в сердце и общее недомогание.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов на иномарке выехал на встречную полосу и въехал в отечественную легковушку. Водитель пострадавшей Lada был госпитализирован и позже скончался. Артист не пострадал. Как позже выяснила полиция, Ефремов был в нетрезвом состоянии.
После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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