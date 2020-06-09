«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 194

Коллега Михаила Ефремова назвал случившееся большой трагедией.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В новость о том, что актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, до сих пор не могут поверить многие. Коллега артиста, актер Александр Панкратов-Черный, так же как и другие знаменитости, когда-либо работавшие с Ефремовым, находится в глубоком шоке.

В беседе с 5-tv.ru расстроенный актер рассказал, что Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии он «не мог напиться один и сесть за руль». Поэтому Панкратов-Черный возложил вину за случившееся на друзей Ефремова, с которыми он выпивал перед тем, как сесть за руль. По его мнению, они должны были остановить Ефремова и подвезти его. Тогда трагедии можно было бы избежать.

«Он же не в одиночку пил. Значит кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется», — посетовал актер.

Панкратов-Черный заявил, что он относится к Ефремову «с глубочайшим уважением», и то, что с ним произошло — это большая трагедия.

«Это трагедия для всей его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки», — заявил актер, отметив, что 12 лет тюрьмы, которые могут грозить артисту, — это конец его творческого пути.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что полицейские вывели Михаила Ефремова из дома и увезли, скорее всего, на допрос. До этого актеру четыре раза вызывали скорую, так как он жаловался на боли в сердце и общее недомогание.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов на иномарке выехал на встречную полосу и въехал в отечественную легковушку. Водитель пострадавшей Lada был госпитализирован и позже скончался. Артист не пострадал. Как позже выяснила полиция, Ефремов был в нетрезвом состоянии.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
9 июн
«Не помню, сколько пил»: Ефремов впервые рассказал о страшном ДТП
9 июн
Актер Ефремов, устроивший смертельное ДТП, задержан
9 июн
Следователи не могут провести допрос Ефремова: актер жалуется на плохое самочувствие
9 июн
В крови Михаила Ефремова кроме алкоголя обнаружили наркотики
9 июн
Полицейские вывели Ефремова из дома, посадили в машину и увезли
9 июн
Следователь назначил обыск в квартире Ефремова, устроившего смертельное ДТП
9 июн
Прямая трансляция от дома Михаила Ефремова, где дежурят полицейские
9 июн
«Покрывать глупо»: Дочь устроившего ДТП Ефремова «разочаровалась» в отце
9 июн
Преступление и наказание: что ждет Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП
9 июн
«Я могла бы ему помочь»: Успенская винит себя в смертельном ДТП с Ефремовым

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
68.67
0.36 77.35
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:18
Газманов рассказал, как Киркоров стоял перед ним на коленях
20:06
«Не помню, сколько пил»: Ефремов впервые рассказал о страшном ДТП
19:56
«Леди в красном»: похудевшая Степаненко удивила поклонников ярко-красным костюмом
19:52
Как будет проходить развод Прилучного и Муцениеце?
19:32
Как Санкт-Петербург возвращается к нормальной жизни
19:16
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП

Сейчас читают

Актер Ефремов, устроивший смертельное ДТП, задержан
В крови Михаила Ефремова кроме алкоголя обнаружили наркотики
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок