«Вплоть до галлюцинаций»: нарколог оценил сочетание препаратов в крови Ефремова

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 309

Врач рассказал, какие реакции провоцируют обнаруженные наркотики и лекарства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / vlad_zhen/Instagram; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В крови Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, обнаружили следы наркотических веществ. Химико-токсикологическая экспертиза также показала, что в моче артиста содержатся следы каннабиодов, кокаина и кокаэтилена, а также фармакологического препарата зопиклон. Врач-невролог, нарколог Ваган Саркисян рассказал 5-tv.ru, чем чревато употребление всех этих веществ вкупе. По его словам, последствия могут быть самыми разнообразными: от потери ориентации в пространстве до галлюцинаций.

«Коннабиноиды и кокаин — запрещенные препараты. Они плохо сказываются на здоровье человека. Их одновременное употребление, плюс еще и с зопиклоном, являющимся снотворным препаратом, может вызвать совершенно парадоксальную реакцию. В зависимости от физиологических характеристик человека и пропорций этих препаратов у кого-то это может вызвать вплоть до психоза, с бредом, галлюцинациями, нарушениями поведения в виде тотальной неадекватности. У кого-то это может вызвать, наоборот, седацию, снотворный эффект и потерю ориентации, сниженное восприятие», — рассказал невролог.

Даже употребление рецептурного лекарства зопиклон, которое используют для борьбы с бессонницей, не совместимо с вождением автомобиля, подчеркнул врач.

Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади в Москве. Вечером 8 июня он выехал на встречную полосу и въехал в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины был экстренно госпитализирован, но к утру скончался. Позже полиция установила, что актер был в нетрезвом состоянии. Также в его крови нашли следы наркотиков.

Как сообщал 5-tv.ru, сейчас Михаил Ефремов задержан на 48 часов по 91 статье. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Артист жалуется на плохое самочувствие, следователям долго не удавалось его допросить. В УВД на всякий случай дежурит скорая помощь. Сообщается, что от артиста исходит сильный запах корвалола.

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