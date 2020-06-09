Преступление и наказание: что ждет Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП

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В ближайшее время актера, отпущенного под подписку о невыезде, вызовут на допрос.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, отпустили под подписку о невыезде. В ближайшее время актера вызовут на допрос. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Трагедия произошла минувшей ночью. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другой машиной. Ее водитель позже скончался в больнице. Сам актер был сильно пьян и поначалу даже не понял, что произошло.

В обстоятельствах страшной аварии разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Вахницкий. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что камера наблюдения сняла, как Ефремов покупает алкоголь в 11 утра.

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