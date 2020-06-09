Смертельное ДТП, произошедшее 8 июня в центре Москвы по вине заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, всколыхнуло общественность. Популярный актер давно несет за собой шлейф не только удачно сыгранных ролей в кино и театре, но и череду скандалов, напрямую связанных с его пристрастием к спиртному. Правда до вчерашнего дня ни одна из его пьяных выходок не приводила к трагедии. Теперь же дурная привычка Михаила Ефремова лишила двоих детей отца и кормильца семьи.

Чем же было «пьяное» ДТП, устроенное актером — трагической случайностью или закономерным финалом длинного списка скандалов, связанных с Ефремовым? Об этом телеканал РЕН ТВ поведает в документальном расследовании «Гражданин свинья. Почему им все можно?».

Зрители узнают, почему актеры Валерий Николаев, и Алексей Панин, футболисты Кокорин с Мамаевым, и вот теперь Михаил Ефремов были уверены в своей неуязвимости. Почему простым гражданам за пьяные выходки «светит» минимум 15 суток, а то и побольше, а вот Ефремову его выкрутасы легко сходили с рук под аплодисменты восторженной публики.

Почему знаменитостям все сходит с рук? Смотрите в четверг в 18.00 документальное расследование «Гражданин свинья. Почему им все можно?»

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором шатающийся Ефремов за час до смертельного ДТП садится в свою машину.