«Трезвым ни разу не видел»: нарколог назвал виновных в алкоголизме Ефремова

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Сергей Зеленский
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Трагического ДТП в центре столицы могло бы и не быть, считает врач.

«Трезвым ни разу не видел»: нарколог назвал виновных в алкоголизме Ефремова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что всякий раз, видя заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, тот ни разу не был трезвым.

«Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу. Я думаю, что тут еще и вина семьи, большой семьи Ефремовых, потому что они должны бить тревогу», — приводит его слова ФАН.

Врач отметил, что существуют способы мотивации алкозависимых людей к отказу от опасной привычки и необходимое лечение.

«К нам ни разу никто не обратился, а мы бы могли что-то подсказать», — добавил Брюн.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Известный актер сел за руль в нетрезвом состоянии, выехал на встречку и врезался в автомобиль курьерской службы. 58-летний курьер Сергей Захаров скончался в больнице. Как передавал 5-tv.ru, суд отправил 56-летнего сына основателя легендарного «Современника» под домашний арест до 9 августа. Заслуженному артисту России предъявили обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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