«Кого-то вытаскивали»: очевидец считает, что Ефремов в момент аварии был не один
По словам свидетеля аварии, в машине актера находился еще один человек.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Очевидец аварии Владислав Женжебир, машину которого подрезал актер, рассказал, что рядом с актером в момент аварии сидел еще один человек.
«Я уверен, что второй человек был. Я не могу точно сказать, как он выглядит, но я видел, что кого-то вытаскивали», — сообщил в беседе с 5-tv.ru свидетель ДТП.
Женжебир рассказал, что люди, оказавшиеся очевидцами аварии, сначала бросились на помощь пострадавшему, а затем уже стали помогать Ефремову и еще одному человеку, «сидевшему справа», выйти из машины. При этом мужчина подчеркнул, что не запомнил точно, кто это был, но считает, что речь идет об одном человеке.
При этом Женжебир отметил, что в момент аварии не видел ни Гармаша, ни Стебунова, которые якобы могли находиться вместе с актером.
«Я не могу утверждать, что их не было, но я их не видел», — сказал он.
Очевидец подтвердил, что перед столкновением с Lada, Ефремов подрезал его автомобиль, когда выезжал с переулка на Садовом. Женжебир видел как иномарка актера вылетела на встречку.
«Я припарковал автомобиль, мы с товарищем перебежали дорогу, в тот момент люди поднимали машину пострадавшего, потому что ее перевернуло. И потом люди подбежали к машине Ефремова, открыли дверь с пассажирской стороны и помогали им выйти. Я увидел, что двоих вытащили. Я видел человека со спины. Потом переключил внимание на пострадавшего», — сообщил мужчина.
Вместе с тем полиция официально опровергла информацию, что актер в момент аварии был не один.
«Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.
Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Полиция установила, что актер был в нетрезвом состоянии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.
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