За Ефремовым установлен пристальный контроль после смертельного ДТП
Прокуратура поручила передать дело актера, устроившего «пьяную» аварию из окружного УВД в столичный главк.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Столичная полиция намерена опросить персонал бара в Плотниковом переулке, откуда в понедельник Михаил Ефремов вышел нетвердой походкой, сел за руль и через несколько минут устроил смертельную аварию.
Сам актер уже сидит под домашним арестом, его адвокат отказывается от контактов с прессой. По данным источников, Ефремову предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
Геогий Гривенный следит за расследованием.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция наведалась в паб, куда заходил перед ДТП Михаил Ефремов.
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