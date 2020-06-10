За Ефремовым установлен пристальный контроль после смертельного ДТП

Столичная полиция намерена опросить персонал бара в Плотниковом переулке, откуда в понедельник Михаил Ефремов вышел нетвердой походкой, сел за руль и через несколько минут устроил смертельную аварию.

Сам актер уже сидит под домашним арестом, его адвокат отказывается от контактов с прессой. По данным источников, Ефремову предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Геогий Гривенный следит за расследованием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция наведалась в паб, куда заходил перед ДТП Михаил Ефремов.