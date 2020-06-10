На Ефремова, устроившего смертельное ДТП, надели электронный браслет
Авария с участием артиста произошла 8 июня в центре Москвы.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; Reply
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели на Михаила Ефремова электронный браслет. С его помощью они будут наблюдать за передвижением артиста, которому суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста, пишет ТАСС.
«Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции разъяснили Ефремову права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями. После этого на него надели электронный браслет, установив стационарное контролирующее устройство в квартире, где он находится под домашним арестом», — сообщил источник агентства.
Также сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут посещать артиста, а в суд доставлять на служебном авто.
По решению суда, который состоялся 9 июня, Ефремову запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. Если он не будет выполнять данные требования, меру пресечения могут ужесточить.
Смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сам он не пострадал, а водитель «Лады», в которую врезался автомобиль Ефремова, скончался в больнице.
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