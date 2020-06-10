«Добровольно не отдадут»: экс-глава МИД Украины научил Зеленского, как вернуть Крым

|
Светлана Александрова
98

Ранее президент Украины заявил, что без возвращения полуострова нормализация отношений между народами двух стран невозможна, и что россиянам потом будет стыдно за случившееся в Крыму.

«Добровольно не отдадут»: экс-глава МИД Украины научил Зеленского, как вернуть Крым

Фото: Известия / Николай Сиденков

Тема:
Украинский кризис

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал интервью Владимира Зеленского «Украинской правде», в котором он заявил, что без возвращения Крыма Украине восстановление прежних отношений между народами двух стран невозможно, а также высказал мнение, что россиянам впоследствии будет стыдно за события на полуострове.

На своей странице в Twitter Климкин указал Зеленскому, что никто в России добровольно отдавать Крым не собирается.

«Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать», — написал экс-глава украинского МИД.

Ранее политолог Игорь Павловский в интервью 5-tv.ru сравнил притязания Украины на Крым с попытками бывшего мужа вернуть жену, которая возвращаться к нему не собирается. А условие Зеленского для нормализации отношений с Россией назвал «заведомо невыполнимыми».

Тема:
Украинский кризис
10 июн
«Слабая позиция»: Политолог об условии Зеленского по восстановлению отношений с Россией
10 июн
Украинский депутат предложил применить «грязные бомбы» против Москвы и Петербурга
10 июн
Владимир Зеленский не приглашен на Парад Победы в Москву — Песков
10 июн
Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР
8 июн
«Собака лает, караван идет»: Политолог о возможной атаке ВВС США на Сибирь и Арктику
8 июн
«Американцы не дураки»: как в России отреагировали на идею Украины бомбить Сибирь и Арктику
8 июн
Украинские эксперты рассказали, как ВВС США могут ударить по Сибири и Арктике
7 июн
Бывший министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
7 июн
Видео: Зеленского «застукали» в мясном отделе после прогулки на велосипеде
3 июн
«Спаситель» Украины Михаил Саакашвили послал народ «к чертовой матери» — видео

Читайте также

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
68.62
-0.05 77.92
0.57
ТОП-6 имен женщин, которых избегают мужчины

Последние новости

23:49
«Похорошела, расцвела»: Светлана Пермякова опубликовала новое яркое селфи
23:38
Путин указал Дрозденко на проблему обманутых дольщиков в Ленобласти
23:35
BMW снесла остановку в Петербурге — есть пострадавшие
23:23
Адвокат рассказала, в каком случае Ефремова могут оправдать
23:09
Фанаты Кайли Дженнер пожелали ей заразиться коронавирусом
22:52
«Добровольно не отдадут»: экс-глава МИД Украины научил Зеленского, как вернуть Крым

Сейчас читают

BMW снесла остановку в Петербурге — есть пострадавшие
«Вот это булочки!» — фанаты Кафельниковой смогли оценить красоту модели «с новой стороны»
ТОП-6 имен женщин, которых избегают мужчины

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок