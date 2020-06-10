«Добровольно не отдадут»: экс-глава МИД Украины научил Зеленского, как вернуть Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал интервью Владимира Зеленского «Украинской правде», в котором он заявил, что без возвращения Крыма Украине восстановление прежних отношений между народами двух стран невозможно, а также высказал мнение, что россиянам впоследствии будет стыдно за события на полуострове.

На своей странице в Twitter Климкин указал Зеленскому, что никто в России добровольно отдавать Крым не собирается.

«Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать», — написал экс-глава украинского МИД.

Володимир Зеленський каже, що росіянам буде соромно за окупацію Криму. Не в цій Росії, не потрібно дивитися на світ через рожеві окуляри. Крим можна тільки відібрати — ніхто в Росії добровільно його не віддасть. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 10, 2020

Ранее политолог Игорь Павловский в интервью 5-tv.ru сравнил притязания Украины на Крым с попытками бывшего мужа вернуть жену, которая возвращаться к нему не собирается. А условие Зеленского для нормализации отношений с Россией назвал «заведомо невыполнимыми».