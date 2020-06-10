«Добровольно не отдадут»: экс-глава МИД Украины научил Зеленского, как вернуть Крым
Ранее президент Украины заявил, что без возвращения полуострова нормализация отношений между народами двух стран невозможна, и что россиянам потом будет стыдно за случившееся в Крыму.
Фото: Известия / Николай Сиденков
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал интервью Владимира Зеленского «Украинской правде», в котором он заявил, что без возвращения Крыма Украине восстановление прежних отношений между народами двух стран невозможно, а также высказал мнение, что россиянам впоследствии будет стыдно за события на полуострове.
На своей странице в Twitter Климкин указал Зеленскому, что никто в России добровольно отдавать Крым не собирается.
«Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать», — написал экс-глава украинского МИД.
Володимир Зеленський каже, що росіянам буде соромно за окупацію Криму. Не в цій Росії, не потрібно дивитися на світ через рожеві окуляри. Крим можна тільки відібрати — ніхто в Росії добровільно його не віддасть.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 10, 2020
Ранее политолог Игорь Павловский в интервью 5-tv.ru сравнил притязания Украины на Крым с попытками бывшего мужа вернуть жену, которая возвращаться к нему не собирается. А условие Зеленского для нормализации отношений с Россией назвал «заведомо невыполнимыми».
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