Интересы семьи погибшего в ДТП с Ефремовым будет представлять адвокат Добровинский

Известный адвокат Александр Добровинский будет представлять интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru. Правозащитник будет работать бесплатно.

По словам юриста, до настоящего времени с родственниками погибшего водителя до сих пор никто со стороны Михаила Ефремова не связывался и не предлагал никакой помощи.

Добровинский также отметил, что о том встретится с семьей погибшего Сергея Захарова в понедельник 15 июня.

8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего Jeep Grand Cherokee. На Смоленской площади автомобиль актера вылетел на встречку и совершил лобовое столкновение с «Ладой». Водитель отечественной легковушки был срочно госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где скончался на следующее утро от полученных ранений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова погибшего в ДТП с нетрезвым Ефремовым не собирается идти на мировую.