Адвокат рассказала, в каком случае Ефремова могут оправдать

Адвокат Виолетта Волкова заявила, что актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может избежать наказания. В ходе конференции она отметила, что в его деле многое зависит от деталей преступления, пишет ФАН. Также она высказала мысль, что преступления могло не быть как такового.

По ее словам, сейчас артисту грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 лет. Однако, несмотря на то, что он уже признал свою вину, следует дождаться экспертизы транспортного средства, на котором передвигался Ефремов в момент аварии. Ее результаты могут показать, что актер был невиновен.

«Потому что если, например, заклинило ту же рулевую колонку, то мы можем говорить о том, что в данном случае он не мог избежать таких действий. Когда эксперты скажут свое слово — можно будет сделать вывод, есть в его действиях состав преступления или нет», — сказала адвокат.

ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов, случилось 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате погиб водитель автомобиля Lada, в который въехал актер. Экспертиза установила, что артист был в нетрезвом состоянии, а также под наркотиками. Суд избрал меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Ефремова планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу. Также будет проведена экспертиза джипа актера, на котором он ехал в тот вечер.