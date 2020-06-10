Михаила Ефремова планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу

Актера Михаила Ефремова, который устроил «пьяное» ДТП в центре столицы, планируют направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий», — цитирует агентство собеседника.

Источник ТАСС отметил, что соответствующий вопрос будет решен в рамках дальнейшего расследования уголовного дела. Помимо прочего, технической экспертизе будет подвергнут и Jeep Михаила Ефремова. Эта необходимость обусловлена целью исключения наличия неисправностей внедорожника.

Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в момент ДТП в машине Михаила Ефремова помимо него мог находиться еще человек.