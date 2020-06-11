Да будет свет! В Сирии восстановили энергоснабжение Пальмиры

В Сирии восстанавливают электроснабжение городов, по которым прокатилась война. За два последних года взамен разрушенных сетей, протянули больше тысячи километров новых. Заработали вновь построенные подстанции. Долгожданное освещение пришло в древнюю Пальмиру и окрестные города.

Свет в первую очередь, зажгли в палатах местных больниц. Семен Еремин передает из Сирии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бронемашина США «сдохла» при попытке блокировать патруль РФ в Сирии.