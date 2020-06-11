Да будет свет! В Сирии восстановили энергоснабжение Пальмиры
За два последних года в арабской республике взамен разрушенных сетей, протянули больше тысячи километров новых.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Winfried Fischer; 5-tv.ru
В Сирии восстанавливают электроснабжение городов, по которым прокатилась война. За два последних года взамен разрушенных сетей, протянули больше тысячи километров новых. Заработали вновь построенные подстанции. Долгожданное освещение пришло в древнюю Пальмиру и окрестные города.
Свет в первую очередь, зажгли в палатах местных больниц. Семен Еремин передает из Сирии.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бронемашина США «сдохла» при попытке блокировать патруль РФ в Сирии.
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