Видео: Бронемашина США «сдохла» при попытке блокировать патруль РФ в Сирии

Американские военные оконфузились при попытке объехать и блокировать российский патруль в Сирии. Как сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный, курьезный инцидент произошел неподалеку от деревни Абра на востоке страны.

На кадрах видно, как бронемашина американцев, посвистывая турбиной, по время обгона выезжает на обочину. Когда MRAP пытается преодолеть ухабы, внезапно из-под капота начинают вырываться клубы белого пара. По всей видимости, на неровностях у бронеавтомобиля нарушилась геометрия кузова, вследствие чего лопнул бачок на радиаторе охлаждения двигателя или сорвало патрубок. Военные США заглушили мотор и остались стоять на месте.

Российский патруль отреагировал на произошедшее одобрительными возгласами и продолжил движение по своему маршруту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет ВВС США потерпел крушение на военной базе в Ираке.