Видео: Бронемашина США «сдохла» при попытке блокировать патруль РФ в Сирии

|
Василий Заика
2 522

Американские военные оконфузились неподалеку от деревни Абра на востоке страны.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Telegram @epoddubny

Тема:
Война в Сирии

Американские военные оконфузились при попытке объехать и блокировать российский патруль в Сирии. Как сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный, курьезный инцидент произошел неподалеку от деревни Абра на востоке страны.

На кадрах видно, как бронемашина американцев, посвистывая турбиной, по время обгона выезжает на обочину. Когда MRAP пытается преодолеть ухабы, внезапно из-под капота начинают вырываться клубы белого пара. По всей видимости, на неровностях у бронеавтомобиля нарушилась геометрия кузова, вследствие чего лопнул бачок на радиаторе охлаждения двигателя или сорвало патрубок. Военные США заглушили мотор и остались стоять на месте.

Российский патруль отреагировал на произошедшее одобрительными возгласами и продолжил движение по своему маршруту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет ВВС США потерпел крушение на военной базе в Ираке.

Тема:
Война в Сирии
10 июн
Военные полицейские вернулись из Сирии в Дагестан
9 июн
Взрыв прогремел на пути следования российских военных в Сирии
9 июн
Три христианские церкви вновь заработали в сирийском поселке Хараба
8 июн
В Сирии поймали завербованного двумя разведками шпиона
6 июн
В Посольстве РФ ответили на требование Госдепа «убраться с Ближнего Востока»
5 июн
В Госдепе США заявили, что Россия «должна убраться» с Ближнего Востока
4 июн
ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля над городом Масьяф
4 июн
Самолеты-шпионы США замечены возле Крыма и у российских баз в Сирии
4 июн
Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей Алеппо
3 июн
В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы в нескольких провинциях

Читайте также

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
68.62
-0.05 77.92
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:53
«Убойная сила» или как Андрей Федорцов спас Анну Семенович от дальнобойщиков?
8:46
Прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым началось в Москве
8:39
Деньги или бартер: как изменится экономика после пандемии?
8:32
Как определить судьбу по рукам? — советы хироманта
8:25
Медицинский десант прибыл для борьбы с коронавирусом в Дагестан
8:17
«Круто — иметь такой рост»: «Мисс Россия 2015» похвасталась бесконечными ногами

Сейчас читают

Видео: Бронемашина США «сдохла» при попытке блокировать патруль РФ в Сирии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок