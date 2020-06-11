Порошенко забыл родной язык во время скандала у генпрокурора Украины — видео
Бывший президент Незалежной ворвался в кабинет и начал выказывать претензии по-русски.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; Telegram @baldtrue
Экс-президент Украины Петр Порошенко ворвался со своими приспешниками в кабинет генерального прокурора Незалежной Ирины Венедиктовой и учинил скандал. Лидер партии «Европейская солидарность» и его помощники были крайне недовольны тем, что глава надзорного ведомства якобы длительное время не принимала посетителей.
«Вы здесь нас уже маринуете 20 минут. <…> Вы ограничиваете права народного депутата», — заявил Петр Порошенко, прорвавшись в кабинет.
Стоит отметить, что на русском языке во время словесной перебранки говорили практически все, кто участвовал в импровизированном конфликте. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после произошедшего инцидента обвинила Петра Порошенко в попытке оказать давление на подконтрольное ей ведомство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР.
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