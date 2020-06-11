Экс-президент Украины Петр Порошенко ворвался со своими приспешниками в кабинет генерального прокурора Незалежной Ирины Венедиктовой и учинил скандал. Лидер партии «Европейская солидарность» и его помощники были крайне недовольны тем, что глава надзорного ведомства якобы длительное время не принимала посетителей.

«Вы здесь нас уже маринуете 20 минут. <…> Вы ограничиваете права народного депутата», — заявил Петр Порошенко, прорвавшись в кабинет.

Стоит отметить, что на русском языке во время словесной перебранки говорили практически все, кто участвовал в импровизированном конфликте. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после произошедшего инцидента обвинила Петра Порошенко в попытке оказать давление на подконтрольное ей ведомство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР.