Порошенко забыл родной язык во время скандала у генпрокурора Украины — видео

|
Василий Заика
14

Бывший президент Незалежной ворвался в кабинет и начал выказывать претензии по-русски.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; Telegram @baldtrue

Тема:
Украинский кризис

Экс-президент Украины Петр Порошенко ворвался со своими приспешниками в кабинет генерального прокурора Незалежной Ирины Венедиктовой и учинил скандал. Лидер партии «Европейская солидарность» и его помощники были крайне недовольны тем, что глава надзорного ведомства якобы длительное время не принимала посетителей.

«Вы здесь нас уже маринуете 20 минут. <…> Вы ограничиваете права народного депутата», — заявил Петр Порошенко, прорвавшись в кабинет.

Стоит отметить, что на русском языке во время словесной перебранки говорили практически все, кто участвовал в импровизированном конфликте. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после произошедшего инцидента обвинила Петра Порошенко в попытке оказать давление на подконтрольное ей ведомство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР.

Тема:
Украинский кризис
11 июн
Республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России
10 июн
«Добровольно не отдадут»: экс-глава МИД Украины научил Зеленского, как вернуть Крым
10 июн
«Слабая позиция»: Политолог об условии Зеленского по восстановлению отношений с Россией
10 июн
Украинский депутат предложил применить «грязные бомбы» против Москвы и Петербурга
10 июн
Владимир Зеленский не приглашен на Парад Победы в Москву — Песков
10 июн
Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР
8 июн
«Собака лает, караван идет»: Политолог о возможной атаке ВВС США на Сибирь и Арктику
8 июн
«Американцы не дураки»: как в России отреагировали на идею Украины бомбить Сибирь и Арктику
8 июн
Украинские эксперты рассказали, как ВВС США могут ударить по Сибири и Арктике
7 июн
Бывший министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Читайте также

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
68.62
-0.05 77.92
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:24
Порошенко забыл родной язык во время скандала у генпрокурора Украины — видео
10:13
Кот Агаты Муцениеце уснул в биде — уморительное видео
10:06
Европу захватили протесты против полицейского беспредела — видео
9:54
Привет из 90-х: участников перестрелки в Краснодаре разыскивает полиция
9:46
«Заколосилась»: Ольга Шелест всерьез задумалась о смене прически
9:34
«Красотой цветы затмеваете»: звезда «Теста на беременность» позирует в легкомысленном платьице

Сейчас читают

Как определить судьбу по рукам? — советы хироманта
Видео: Бронемашина США «сдохла» при попытке блокировать патруль РФ в Сирии
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок