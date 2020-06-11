Устроившего смертельное ДТП Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
В крови актера, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы запрещенных веществ, в том числе кокаина.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, устроивший ДТП на Смоленской площади в Москве в ночь на 9 июня, будет допрошен по делу о сбыте ему наркотических веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В рамках расследования этого дела актер будет допрошен. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — пояснили в полиции.
Ранее экспертиза показала, что звезда отечественного кинематографа сел за руль своего Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови были обнаружены запрещенные вещества. В ходе расследования был установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами. Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Артисту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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