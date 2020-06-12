В Петербурге 12 июня в честь Дня России впервые подняли государственный флаг над акваторией Невы.

Необычным образом поздравить жителей Северной столицы с праздником решили спортсмены из сборной РФ по гидрофлаю — соревнованиям, главное условие которых — выполнять сложные трюки в воздухе за счет большого напора воды. В считанные минуты экстремалы поднялись ввысь и растянули гигантское полотнище триколора над рекой.

Акция состоялась даже несмотря на то, что из-за угрозы инфицирования COVID-19 за впечатляющим действом зрители не могли наблюдать очно. Для удобства зрелищный полет транслировали в режиме онлайн.

Известно, что мероприятия, приуроченные ко Дню России, проходят не только во многих городах страны, но и за рубежом. Так, например, масштабные торжества организованы в Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские дипломаты из разных уголков мира исполняют государственный гимн в День России.