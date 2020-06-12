Российские дипломаты из разных уголков мира исполнили государственный гимн в День РФ

День России, отмечаемый 12 июня, объединил граждан стран из разных уголков мира. Соотечественники поздравляют друг друга с праздником и принимают участие в акциях, приуроченных к 12 июня, в разных странах.

Российские дипломаты в День РФ даже исполнили государственный гимн. Сотрудники дипведомства из Неаполя, Анголы, Филиппин, США, Бельгии, Эстонии, Румынии, Уругвая, Испании, Албании, Малайзии, Пакистана, Китая, Индии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Белоруссии и других стран, объединенные любовью к Родине, спели гимн России на камеру.

Также его исполнили представители разных народов, проживающих на территории страны. Видео опубликовано на официальной станице посольства РФ в Молдавии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поздравили россиян с государственным праздником в разных уголках мира.